Матвиенко: В России принято около 60 законов о поддержке участников СВО и их семей

Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщила Владимиру Путину о принятии порядка 60 законов, в которых прописаны условия поддержки участников СВО и их семей.
Создание Общероссийского фонда поддержки для военных и членов их семей, а также филиалов этой организации в других субъектах РФ – это правильно решение, принятое вовремя, заявила председатель Совфеда.
Также Матвиенко рассказала о своих впечатлениях после посещения этих центров. Она заявила, что это универсальный институт, который в быстрые сроки сможет оказать помощь или проконсультировать любого участника СВО и его членов семьи.
Кроме того, она добавила, что в регионы России вводят свои программы поддержки граждан, служивших в зоне СВО. Участие в реализации этих центров принимают сенаторы.
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Анастасия Чинкова