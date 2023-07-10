Матвиенко встретилась с Си Цзиньпином в Пекине

Фото: сайт Кремля
Спикер Совета Федерации в ходе своего визита в КНР, встретилась с китайским лидером Си Цзиньпином и передала ему послание от президента РФ Владимира Путина.
По ее словам, российский лидер попросил передать китайскому коллеге теплое приветствие и наилучшие пожелания.
Сенатор сообщила Си Цзиньпину о том, что Владимир Путин тепло вспоминает переговоры, которые проводили главы государств, в ходе визита в Москву китайского президента.
Сообщается, что Валентина Матвиенко будет возглавлять российскую делегацию в Китае с 9 по 12 июля.
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Сенатор сообщила Си Цзиньпину о том, что Владимир Путин тепло вспоминает переговоры, которые проводили главы государств, в ходе визита в Москву китайского президента.
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Анастасия Крестьянова