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Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели военкора Журавлева и призвала расследовать его убийство.
Спикер Совфеда подчеркнула, что ответственность за смерть Журавлева лежит не только на киевском режиме, но и на Вашингтоне. Матвиенко указала на необходимость проведения реального расследования гибели российского военкора в зоне проведения специальной военной операции.
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