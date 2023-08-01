Радио1
Главная / Новости / Политика/ Матвиенко заявила, что в новых регионах все нужно начинать с чистого листа

Матвиенко заявила, что в новых регионах все нужно начинать с чистого листа

Матвиенко рассказала, чем будет заниматься Совет по интеграции новых регионов
01 августа 2023, 16:23

Фото: kremlin.ru

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным, рассказала, чем будет заниматься Совет по интеграции новых регионов.
«Что я имею в виду, чем этот совет будет заниматься? На самом деле там надо начинать все с чистого листа с точки зрения законодательства, нормативных актов: опыта у них, конечно, не хватает», - обратилась Матвиенко к Путину.

Она также добавила, что региональные парламенты будут избраны уже в сентябре.


Спикер Совфеда считает, что новый Совет может заниматься и парламентским контролем по ключевым вопросам на этих территориях. В пример она привела Крым и Севастополь, в которых были созданы Совет по региональному здравоохранению и Совет по (вопросам развития) лесного комплекса.

Читайте также:

Матвиенко: Состав сенаторов обновится примерно на 40% после голосования в сентябре

Матвиенко: Россия не позволит наступлений на Крым и Севастополь

Балицкий призвал водителей не сворачивать с дороги, следуя через новые регионы
#валентина матвиенко
#новые регионы
Читайте нас в
Матвиенко: В России принято около 60 законов о поддержке участников СВО и их семей
01 августа 2023, 16:35

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщила Владимиру Путину о принятии порядка 60 законов, в которых прописаны условия поддержки участников СВО и их семей.
Создание Общероссийского фонда поддержки для военных и членов их семей, а также филиалов этой организации в других субъектах РФ – это правильно решение, принятое вовремя, заявила председатель Совфеда.

Также Матвиенко рассказала о своих впечатлениях после посещения этих центров. Она заявила, что это универсальный институт, который в быстрые сроки сможет оказать помощь или проконсультировать любого участника СВО и его членов семьи.

Кроме того, она добавила, что в регионы России вводят свои программы поддержки граждан, служивших в зоне СВО. Участие в реализации этих центров принимают сенаторы.

Читайте также:

Половина сенаторов покинет Совфед после выборов

Матвиенко заявила, что в новых регионах все нужно начинать с чистого листа

Путин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за работу в весеннюю сессию
#помощь
#сво
#матвиенко
#рф
#владимир путин
Читайте нас в
Путин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за работу в весеннюю сессию
01 августа 2023, 16:10

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко оценил работу верхней палаты парламента за качественную работу, отметив важность решения вопросов социального характера.
«Спасибо, что вы уделяете много внимания вопросам социального характера. Это же не единственный вопрос, касающийся летнего отдыха детей, хотя это сегодня наиболее актуально, тем не менее поддержка семьи, детства, материнства – это чрезвычайно важные, капитальные вещи», - обратился глава государства к Матвиенко.

По его словам, работа Совфеда была напряженной и эффективной, все решения были приняты своевременно.

Кроме того, президент отметил важность работы в регионах. По его словам, прямая связь с регионами позволит там более эффективно решать поставленные задачи. Путин выразил надежду на то, что после непродолжительных каникул серьезная работа будет успешно продолжена. При этом Матвиенко заявила, что по результатам выборов в сентябре, состав сенаторов обновится примерно на 40%. Она подчеркнула, что в Совфед приходят достойные и уважаемые люди из различных российских регионов. По мнению Матвиенко, новые должностные лица помогут более обширно рассмотреть имеющиеся вопросы и решить проблемы, которые на сегодняшний день, являются наиболее острыми.

Читайте также:

Сенаторы одобрили закон о запрете выезда за границу после вручения повестки

Совфед одобрил право подмосковных властей эвакуировать неправильно припаркованные машины

Совфед одобрил закон о трудовом воспитании школьников
#работа
#вещи
#президент
#семьи
#поддержка
#путин
#матвиенко
Читайте нас в
В Нигере находится около 700 граждан Франции
01 августа 2023, 16:00

Фото: iStock/SimonLukas

Франция приступила к эвакуации из Нигера примерно 700 своих соотечественников и ещё сотни граждан других стран Европы. Об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна в эфире телеканала LCI.
Уточняется, что самолёт французского правительства, который доставит людей на родину, уже приземлился в аэропорту города Ниамей.

Всего в Нигере находится около 1,5 тысяч человек, желающих срочно эвакуироваться из страны. Среди них порядка 700 французов.

Также Колонна сообщила, что французский МИД организовал кризисный центр, который связался со всеми гражданами Франции, находящимися в настоящее время в Нигере.

Ранее сообщалось, что Нигере 27 июля произошёл военный переворот, в связи с которым французское правительство приняло решение эвакуировать оттуда своих граждан.

Читайте также:

Нигер временно прекратил поставлять во Францию уран и золото

События в Нигере позволят наладить сотрудничество с Россией

Париж отрицает подготовку военной интервенции в Нигер
#нигер
#франция
#жители
#эвакуация
#самолет
Читайте нас в
Половина сенаторов покинет Совфед после выборов
Матвиенко: Состав сенаторов обновится примерно на 40% после голосования в сентябре
01 августа 2023, 15:45

Фото: сайт Кремля

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что по результатам выборов в сентябре, состав сенаторов обновится примерно на 40%. Об этом она сообщила российскому президенту Владимиру Путину во время переговоров.
Она подчеркнула, что в Совфед приходят достойные и уважаемые люди из различных российских регионов. По мнению Матвиенко, новые должностные лица помогут более обширно рассмотреть имеющиеся вопросы и решить проблемы, которые на сегодняшний день, являются наиболее острыми. 

Спикер Совфеда сообщила Владимиру Путину, что в единый день голосования будут избираться 20 губернаторов и 26 законодательных собраний. В свою очередь, российский лидер поблагодарил членов Совета Федерации за работу и отметил принятие своевременных решений, когда этого требовала ситуация. 

Читайте также: 

Матвиенко высказалась об отсрочках от армии после изменения призывного возраста

Матвиенко: Нужно больше строить в сельской местности и малых городах

Матвиенко заявила об абсолютном консенсусе в России насчет отношений с КНР
#единый день голосования
#лидер
#люди
#матвиенко
#владимир путин
Читайте нас в
Власти КНР планируют начать поощрять граждан за борьбу со шпионажем
01 августа 2023, 15:45

Фото: istockphoto/awdebenham

С 1 июля в Китае вступили в силу поправки к закону о шпионаже, которые запрещают передачу любой информации, связанной с национальной безопасностью. Конечно, основная в вопросе соблюдения закона ставка делается на работу внутренних спецслужб, но власти КНР также намерены привлекать граждан к борьбе со шпионажем.
Против принятия поправок активно выступал Вашингтон. В американской администрации заявляли, что обновленный закон будет мешать нормальной работе компаний из США в Китае, передает телеграм-канал РИА Новости.

За последние месяцы Китай произвел аресты десятков своих и иностранных граждан, в том числе руководителя японской фармацевтической компании. Токио призвал своих граждан, проживающих в Китае, соблюдать осторожность, чтобы избежать сложностей с правоохранительными органами. В ответ на это представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что в Китае важно соблюдать законы, и японскому правительству следует донести это до своих граждан.

Власти КНР надеются привлечь простых людей к участию в контрразведывательной работе и даже планируют поощрять их за борьбу со шпионажем.

Читайте также:

Китай вводит двухлетние ограничения на экспорт деталей для беспилотников

Французские парфюмеры опасаются утечки своих профессиональных секретов в Китай

Politico: Китай резко сократил военные поставки на Украину

#сша
#китай
#закон
#мид
#законы
Читайте нас в
Слова польского министра о неблагодарности Киева обидели МИД Украины
Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за заявления Варшавы о неблагодарности Киева
01 августа 2023, 15:21

Фото: iStock/alzay

Польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра администрации главы Польши Марчина Пшидача о неблагодарном отношении Киева за помощь со стороны Варшавы. Соответствующая информация размещена на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.
В МИД Украины сообщили, что слова о неблагодарности Киева прозвучали в процессе переговоров. Посол Польши указал на то, что киевские власти позволяют себе неблагодарное отношение к союзникам и Варшаве, которые оказывают Украине различную помощь. 

По словам представителей украинского ведомства, политика не должна ставить под вопрос взаимопонимание разных народов. Кроме того, в Киеве отметили, что заявление Пшидача не соответствует действительности. 

В связи с данным инцидентом, посол Польши был вызван в Киев.  

Читайте также: 

Работник посольства Украины в Сеуле задержан за пьяный дебош в баре

На Украине заявили о возможности запуска нового зернового коридора при наличии F-16

Зеленский призвал к созыву совета Украина — НАТО по вопросу зерновой сделки
#помощь
#политика
#мид
#украина
#посол
#нато
#киев
Читайте нас в
Политолог Журавлёв: ДЭГ поможет вернуть интерес и доверие к выборам
01 августа 2023, 14:57

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Дистанционное электронное голосование поможет вернуть интерес к выборам. Такое мнение высказал «Радио 1» политолог, научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России Дмитрий Журавлёв.
«ДЭГ поможет вернуть интерес к выборам, особенно у молодых избирателей, отвыкших от бумажного мира. Я преподаю и вижу, что для моих студентов ДЭГ интереснее, чем на бумажном носителе. Для них это своего рода квест», – поделился наблюдениями Журавлёв. 
Другое преимущество нового способа голосования – это удобство, особенно для такого большого региона, как Московская область. 
«ДЭГ неоднократно использовалось, например, в Москве. Что касается Подмосковья, то его население меньше, а площадь больше. И здесь вопрос не только в интересе, но ещё и в удобстве. В начале сентября далеко не все вернутся в города с дач. Легче проголосовать с сотового телефона, тем куда-то ехать, особенно если вы находитесь в отпуске», – сказал собеседник «Радио 1».
К тому же, по мнению Журавлёва, предпочтение ДЭГ при голосовании говорит о доверии людей власти. 
«Мне не раз приходилось слышать от некоторых политиков и политологов, что с помощью ДЭГ голосуют исключительно сторонники власти. Но это абсолютно ошибочное утверждение. Просто сторонники власти доверяют этой власти и именно поэтому голосуют так.  Они верят, что, если они нажали эту кнопку, то их голос услышат. И нам важно эту веру распространить», – заключил политолог. 
Выборы в Московской области в 2023 году будут проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. В это время состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
 
В Подмосковье впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на портале «Госуслуги» до 4 сентября.
 
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё. 

Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.

Читайте также: 

На выборах-2023 будут применять технологию QR-кода для подведения итогов голосования

В Подмосковье впервые применят систему дистанционного голосования

Жителям Подмосковья рассказали о плюсах трёхдневного голосования



 

#дэг
#едг
#выборы
#голосование
#сказано в эфире
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
ЕС призвал Россию не использовать атаки беспилотников в Москве
ЕС призвал Россию не использовать атаки БПЛА в Москве для эскалации ситуации на Украине
01 августа 2023, 14:24

Фото: iStock/sinonimas

Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что ЕС призывает Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации СВО на Украине. Об этом она заявила на брифинге в Брюсселе.
Она подчеркнула, что принадлежность дронов, которые атаковали объекты в Москве, не установлена. Массрали призвала Россию не усугублять конфликт, на фоне произошедшего и отметила, что ЕС также не обладает сведениями о происхождении беспилотников.  

Представитель мирового сообщества напомнила, что вооружение, которое западные страны поставляют Киеву, должно использоваться только для защиты суверенитета страны и территорий, принадлежащих Украине. 

Читайте также: 

Названы следующие четыре страны-кандидата на выход из Евросоюза

Евросоюз готов экспортировать украинское зерно

Евросоюз продлил действие санкций против РФ


#конфликт
#страны
#вооружение
#ес
#рф
Читайте нас в
Казахстан отказал США в экстрадиции россиянина Кислицина
Генконсульство: Казахстан отказался от экстрадиции задержанного россиянина Кислицина в США
01 августа 2023, 14:12

Фото: iStock/freedarst

Консул-советник генконсульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов сообщил, что Казахстан отказал США в экстрадиции задержанного в Алма-Ате гражданина России Никиты Кислицина.
По словам дипломата, Казахстан дал согласие на российский запрос и отказал в просьбе об экстрадиции россиянинаамериканской стороне. 

Ранее сообщалось об отказе Бразилии США в экстрадиции россиянина Черкасова. Мужчина отбывает срок в бразильской колонии за шпионаж. Согласно действующему законодательству страны, просьба об экстрадиции не может быть удовлетворена, пока осужденный полностью не отбыл назначенное судом наказание.

Читайте также: 

Сбежавший из России мобилизованный Санджиев подал в суд на власти Казахстана

Токаев раскритиковал работу ШОС за 20 лет

В Совбезе РФ считают, что Запад пытается испортить отношения между Россией и Казахстаном

#суд
#сша
#казахстан
#наказание
#запад
#рф
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников