Матвиенко заявила, что в новых регионах все нужно начинать с чистого листа

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Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным, рассказала, чем будет заниматься Совет по интеграции новых регионов.
«Что я имею в виду, чем этот совет будет заниматься? На самом деле там надо начинать все с чистого листа с точки зрения законодательства, нормативных актов: опыта у них, конечно, не хватает», - обратилась Матвиенко к Путину.
Она также добавила, что региональные парламенты будут избраны уже в сентябре.
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