Матвиенко заявила о полной поддержке Путина в Совете Федерации

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В своем телеграм-канале сенатор заявила, что Путин – это гарант Конституции.
«Президент все сказал. Сказал так, что ни у кого не должно оставаться вопросов и сомнений. Он был предельно откровенен и убедителен», — сказала Матвиенко.Напомним, 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день он заявил о блокировке Ростова и желании «пойти на Москву».
Ранее глава Чеченской Рамзан Кадыров республики заявил, что его бойцы уже «выехали в зону напряженности» и что «мятеж должен быть подавлен».