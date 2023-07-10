Матвиенко заявила об абсолютном консенсусе в России насчет отношений с КНР

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила председателю КНР Си Цзиньпину, что в России достигнут абсолютный консенсус по развитию отношений России и Китая.
На данный момент делегация парламента России находится с визитом в Китае.
Матвиенко отметила, что сотрудничество между Россией и Китаем соответствует интересам обоих государств.
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«Мы очень рады и приветствуем такое активное развитие в самых разных сферах нашего сотрудничества», — сообщила спикер Совфеда.
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Екатерина Коршунова