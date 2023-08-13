МЧС: Пожар на сухогрузе в Архангельске удалось ликвидировать

Фото: РИА Новости/Игорь Чуприн
Пожар на сухогрузе «Терский берег» в Архангельске ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Архангельской области.
Возгорание потушили в 22:27 по московскому времени. До этого пожар был локализован на площади 300 квадратных метров.
Ранее в субботу около 14:30 мск в экстренные службы Архангельска поступило сообщение о пожаре на грузовом судне «Терский берег». Инцидент произошел на Маймаксанском шоссе, где находится траловый флот, имеющий погрузочный причал. Экипаж эвакуировался самостоятельно. Опасные грузы на судне отсутствуют.
В тушении пожара были задействованы 12 единиц основной и специальной техники, а также 45 человек личного состава.
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Ранее в субботу около 14:30 мск в экстренные службы Архангельска поступило сообщение о пожаре на грузовом судне «Терский берег». Инцидент произошел на Маймаксанском шоссе, где находится траловый флот, имеющий погрузочный причал. Экипаж эвакуировался самостоятельно. Опасные грузы на судне отсутствуют.
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Артем Путинцев