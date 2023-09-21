МЧС: Причиной отключения света в Туле стала техническая неисправность

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В МЧС заявили, что причиной отключения света в Туле стала техническая неисправность на одной из подстанций, электроснабжение восстановят в ближайшее время. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В свою очередь, в Единой дежурно-диспетчерской службе Тулы рассказали, что из-за аварии без электроэнергии остались жители шести улиц. Для устранения аварии на место ЧП выехала аварийная бригада.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в городе без света остались почти 5 тыс. абонентов. Также появились сообщения о взрыве около 21:43 мск.
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«Аварийное отключение электричества в Зареченском районе. <...> В зоне отключения оказались 4 832 жителя, в их числе 471 ребёнок», — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).
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Артем Путинцев