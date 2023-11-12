МЧС РФ: Более 60 россиян выехали через КПП «Рафах» в Египет

Фото: istockphoto/DmyTo
Более 60 граждан России пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» и в настоящее время находятся на территории Египта. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ.
Планируется, что затем все россияне будут направлены в Каир, где собираются развернуть оперативный штаб МЧС для координации действий и помощи согражданам, покидающим сектор Газа. В случае необходимости там им также помогут в восстановлении утраченных документов. В Каире с 5 ноября в готовности находятся два самолета Ил-76, принадлежащие МЧС РФ, для эвакуации граждан России из Газы.
Читайте также:
Специалисты МЧС России начали эвакуацию россиян из сектора Газа
Стало известно о прибытии двух бортов в Каир для эвакуации россиян из сектора Газа
Rafael Online: Первые 85 россиян в пятницу покинут Газу через КПП «Рафах»
Александр Бойцов