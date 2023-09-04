МЧС: В Видном полностью ликвидирован крупный пожар

Фото: прокуратура МО
В Видном в складских помещениях, где хранились лакокрасочные изделия, потушен крупный пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
«Пожар на складе в Подмосковье полностью потушен», - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что вечером в воскресенье в складских помещениях по хранению лакокрасочных изделий разгорелся пожар. При этом информация о пострадавших не поступала.
Читайте также:
В Башкирии 3-летний ребёнок сгорел в деревенской бане
В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на нефтебазе
В центре Стамбула загорелся отель
Элина Позднякова