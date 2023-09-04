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МЧС: В Видном полностью ликвидирован крупный пожар

04 сентября 2023, 07:34
Фото: прокуратура МО

Фото: прокуратура МО

В Видном в складских помещениях, где хранились лакокрасочные изделия, потушен крупный пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
«Пожар на складе в Подмосковье полностью потушен», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что вечером в воскресенье в складских помещениях по хранению лакокрасочных изделий разгорелся пожар. При этом информация о пострадавших не поступала.


3 сентября также сообщалось, что катер с молодожёнами загорелся на воде в подмосковном Долгопрудном. Отмечается, что инцидент произошел на Клязьминском водохранилище в микрорайоне Новые Водники. Возгорание произошло на судне, на котором плыли молодожены.


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Депутат ЕП Уоллес: действия Евросоюза привели к разрушению Украины
04 сентября 2023, 07:22

Фото: iStock/sinonimas

Финансовая и военная помощь стран Евросоюза привела Украину к еще большим разрушениям. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
«ЕС сейчас обсуждает финансовый механизм для восстановления Украины, но насколько иррационально то, что мы все еще направляем миллиарды летальной помощи в этот конфликт, продлевая войну, увеличивая разрушения и приводя к человеческим жертвам? - таким вопросом задался Уоллес.

По его словам, страны Евросоюза предотвратили мир, поспособствовав еще большему разрушению.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает до конца года согласовать со странами ЕС ежегодное выделение до 5 миллиардов евро на военную помощь Украине. Он также отметил, что сумма в 5 миллиардов евро станет «потолком».

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#молдавия
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Байден выразил разочарование возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20
04 сентября 2023, 07:07

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Действующий президент США Джо Байден выразил свое разочаровании по поводу возможного отсутствия председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите G20, который состоится в сентябре в Нью-Дели. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
«Я разочарован, но я намерен встретиться с ним (с Си Цзиньпином – ред.)»- приводит пресс-служба слова Байдена, который прокомментировал возможное отсутствие председателя КНР на предстоящем саммите.

Ранее сообщалось, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин может пропустить саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индии. Вместо него поедет премьер-министр Ли Цян. Профессор НИУ ВШЭ, МГИМО Сергей Лузянин считает, что решение председателя КНР Си Цзиньпина не посещать саммит G20 в Индию связано с неудовлетворенностью Китая ситуацией на китайско-американском треке и неудачными попытками США разрешить имеющиеся возражения.

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#сша
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#саммит
#путин
#служба
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В Крыму предостерегли Зеленского от попытки вторжения на полуостров
Гемпель: эта ОПГ уничтожила Украину во всем, а уничтожить Крым им не удастся
04 сентября 2023, 06:41

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель выразил мнение, что усилия Владимира Зеленского по организации вторжения на полуостров Крым обречены на провал и капитуляцию, передает РИА Новости.
Гемпель отметил, что Зеленский и его окружение неспособны к государственной деятельности и олицетворяют определенную проблему для Украины. Он также подчеркнул, что попытки запугать Крым бессмысленны и не приведут к желаемому результату. Гемпель выразил уверенность в том, что Зеленского ждет неудача и капитуляция, и призвал не пытаться давить на Крым, так как это опасно и может иметь серьезные последствия для обеих сторон.

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#самолёты
#минобороны рф
#море
#крым
#всу
#зеленский
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Запад назвал альтернативы зерновой сделке без участия России небезопасными
04 сентября 2023, 06:27

Фото: iStock/Orientaly

Запад понимает, что альтернативы зерновой сделке без участия РФ небезопасны.
Об этом рассказал источник в турецкой технической делегации, которая участвует в переговорах, пишет РИА Новости.
 
По словам собеседника агентства, альтернативные маршруты зернового коридора являются рискованными и затратными. Также есть понимание, что суда, которые следуют в черноморские порты Украины, потенциально могут рассмотреть как перевозящие военные грузы.
 
«Какие можно давать гарантии безопасности? Это цепной процесс, будут ли страховать суда компании при таких обстоятельствах? Процесс будет более затратным», —объяснил источник.
Ранее сообщалось, что ООН ждёт ответа Лаврова на предложения по возобновлению зерновой сделки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пока не дал ответ на письмо генсека ООН Антониу Гетерреша. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Уточняется, что в этом письме Гутерриш описал новые условия по возобновлению зерновой сделки. Дюжаррик отметил, что ООН проводит переговоры со всеми сторонами черноморской инициативы по поводу её возобновления.

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#зерновая сделка
#турция
#украина
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В США заявили о создании неумеющей воевать армии
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США создают неумеющую воевать армию
04 сентября 2023, 05:46

Фото: iStock/lucky-photographer

Бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в Соединенных Штатах в настоящее время формируется армия, которая не обладает необходимыми навыками боевых действий, передает РИА Новости.
Он выразил мнение, что для многих американцев вступление в ряды современных вооруженных сил ассоциируется с присоединением к различным движениям и организациям, таким как антифа, движение Black Lives Matter, трансгендерное лобби и профсоюз учителей.

Экс-советник Пентагона призвал к честному анализу фактов и подчеркнул, что ситуация в Вооруженных силах США требует серьезных изменений и усовершенствований.

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#сша
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#дом
#армия
#мнение
#всу
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Источник рассказал о переговорах Турции с Западом по РСХБ и SWIFT
Турция вела переговоры с Западом по РСХБ и SWIFT, выступая за надежные гарантии
04 сентября 2023, 05:42

Фото: iStock/Aleksandr Bunin

Анкара проводила переговоры с западными странами относительно возможности восстановления связи Россельхозбанка (РСХБ) с международной финансовой системой SWIFT. Турецкая сторона высказывала свою позицию, говоря, что в случае предоставления надежных гарантий, она рассматривает возможность восстановления черноморской зерновой инициативы, передает РИА Новости.
Источник, участвующий в переговорах по зерновой сделке, подчеркнул, что важно получить четкие и надежные обещания от западных партнеров. Эти переговоры велись как с администрацией турецкого лидера, так и с российскими коллегами. Кроме того, российская сторона также подчеркнула важность четких и надежных гарантий в этом контексте.

Новый пакет предложений ООН относительно зерновой сделки включает в себя идею переподключения Россельхозбанка к SWIFT и разморозку активов российских компаний.

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#сделки
#оон
#переговоры
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Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным лиманом
Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-35 уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным лиманом
04 сентября 2023, 05:31

Экипажи боевых вертолетов Ка-52 и Ми-35 из Центрального военного округа (ЦВО) выполнили успешную миссию по уничтожению опорного пункта Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на направлении Краснолиманского, сообщили в Министерстве обороны, передает РИА Новости.
Действия вертолетов включали поражение вражеской живой силы, а также уничтожение боевых бронированных машин и опорного пункта ВСУ с использованием как управляемых, так и неуправляемых ракет. Важно отметить, что некоторые ракеты были запущены с кабрирования.

Как уточнили в ведомстве, летчики вертолетов Ка-52 и Ми-35 прибегли к тактике маневрирования на очень малой высоте и умелому использованию рельефа местности, чтобы избежать средств противовоздушной обороны противника.

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#всу
#ракеты
#крушение
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Генерал ВКС США Солтцман предупредил об угрозе разрушительной войны
04 сентября 2023, 05:14

Фото: iStock/Leonid Ikan

Война в космосе может поставить под угрозу жизнь всего человечества.
Об этом заявил командующий космическими силами США Ченс Солтцман изданию Newsweek.
 
«Если такая внеземная война вспыхнет, она может оказаться даже более разрушительной, чем традиционные воздушные, наземные и морские театры военных действий. Такая война может изменить жизнь людей на многие века вперёд», — сказал Ченс Солтцман.
 По его словам, в результате такой войны космос засорится на много поколений вперёд. По мнению генерала, чтобы достичь военные цели, США необходимо лишить противника способности осуществлять нацеливание на американские спутники. Это война в её традиционном смысле, сказал в заключении Солтцман.
 
Первое оружие, которое могло летать в космос, было изобретено в нацистской Германии. Космические силы в РФ появились в 1992 году, а в 2015 они были включены в состав ВВС. Тогда же космические силы появились в ВС Китая. Сейчас всё больше стран работают над созданием военных структур, ориентированных на космос.

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#война
#космос
#оружие
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Российские войска поразили пункт управления ВСУ под Времевкой
МО: российские войска поразили пункт управления ВСУ западнее Времевки
04 сентября 2023, 05:02

Фото: iStock/Alexyz3d

Поддерживаемые артиллерией передовые подразделения Вооруженных Сил России нанесли удар по пункту управления Вооруженных Сил Украины (ВСУ), который находится западнее населенного пункта Времевка. Также были атакованы временные места дислокации украинских войск на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов в интервью РИА Новости.
«Передовые подразделения группировки „Восток“, подкрепленные реактивной и ствольной артиллерией, атаковали пункт управления ВСУ, находящийся к западу от Времевки, а также временные места размещения боевиков в Старомайорске, Новомихайловке, Угледаре и Константиновке Донецкой Народной Республики», — отметил он.
Кроме того, экипажи российских бомбардировщиков, штурмовиков и армейской авиации нанесли удары по местам скопления военнослужащих и техники ВСУ в районах Урожайного, Старомайорского, совхоза «Октябрь» и севернее Владимировки.

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