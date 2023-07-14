Медицинскую и духовную реабилитацию участников СВО и их семей обсудили на форуме в Балашихе

Фото: МИСК МО
Вопросы медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения и социального обслуживания участников СВО и их семей обсудили на первом региональном форуме Комитета семей воинов Отечества Московской области в Балашихе. Ещё одним вопросом стала духовно-психологическая поддержка.
«Эта помощь включает, как духовную составляющую со стороны батюшек, так и психологическую – со стороны психологов. Мы предполагаем, что в контексте КСВО это должно быть такое взаимодействие: руководитель штаба регионального комитета семей воинов Отечества и с ним – батюшка и психолог», – предложил президент фонда «Герои Отечества», член Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества», руководитель Центра «Всех скорбящих Радость», Герой Советского Союза Инок Киприан (Валерий Бурков).Он добавил, что надо повышать уровень образованности священников – давать им знания из области психологии. В то же время психологам нужны знания из Святоотеческого учения. Кроме того, необходимо просвещать жён и матерей, которые ждут своих мужей и сыновей с фронта.
«Дошколята, школьники, активисты молодёжного совета пишут письма, рисуют плакаты, делают открытки, записывают песни в поддержку наших бойцов. И все это комитет передаёт на фронт. Не все дети поначалу верили, что их работы обязательно доставят в зону СВО. Но мы стали делать фото и видеоотчёты о вручении их посылок нашим воинам. И сейчас дети звонят и спрашивают, когда будет следующая отправка», – поделилась Смирнова.Руководитель штаба КСВО в Орехово-Зуевском городском округе Юлия Дубинина рассказала о практике взаимодействия с «Защитниками Отечества», военкоматом, социальным и пенсионным фондами.
«К нам мама погибшего воина. Она одинокая, малоимущая, была в очень тяжёлом эмоциональном и физическом состоянии – непросто пережить и осознать потерю единственного ребёнка. Мы стали ей помогать с документами, поехали в МФЦ, оформили увеличение пенсии, субсидию на жильё. Занялись здоровьем – положили женщину в неврологическое отделение. А пока она находилась в стационаре, отыскали родственников – бывшую невестку и внука. Организовали встречу, и в итоге после выписки получилось воссоединить семью. Также мы предоставили ей социального работника, который будет за ней ухаживать», – рассказала Дубинина.Организовать форум помогло Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Читайте также:
В подмосковный филиал Фонда «Защитники Отечества поступило более 1 тыс обращений
Первый форум подмосковного Комитета семей воинов Отечества собрал представителей 57 округов
Военнослужащий из Донбасса обратился с просьбой к губернатору Подмосковья
Лора Луганская