Мединский заявил, что у России никогда не было цели завоевывать Украину

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Россия никогда не планировала завоевывать Украину, но украинские президент Владимир Зеленский с поддержкой запада втянули два государства в конфликт. Такое заявление сделал помощник президента РФ Владимир Мединский.
Мединский рассказал журналистам, что требование нейтралитета Украины и отказ от вступления в НАТО являлись безусловными требованиями российской стороны.
Он отметил, что РФ добивалась признания независимости Донецкой и Луганской республик. Россия руководствовалась необходимостью защиты русскоязычного населения Донбасса.
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Он отметил, что РФ добивалась признания независимости Донецкой и Луганской республик. Россия руководствовалась необходимостью защиты русскоязычного населения Донбасса.
«Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», — заявил Мединский.Помощник президента также заявил, что для заключения мира с Украиной необходимо выполнить все поставленные цели и задачи спецоперации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак