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Мединский заявил, что у России никогда не было цели завоевывать Украину

28 ноября 2023, 20:46
Фото: istock / Diy13

Фото: istock / Diy13

Россия никогда не планировала завоевывать Украину, но украинские президент Владимир Зеленский с поддержкой запада втянули два государства в конфликт. Такое заявление сделал помощник президента РФ Владимир Мединский.
Мединский рассказал журналистам, что требование нейтралитета Украины и отказ от вступления в НАТО являлись безусловными требованиями российской стороны.

Он отметил, что РФ добивалась признания независимости Донецкой и Луганской республик. Россия руководствовалась необходимостью защиты русскоязычного населения Донбасса.


«Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», — заявил Мединский.
Помощник президента также заявил, что для заключения мира с Украиной необходимо выполнить все поставленные цели и задачи спецоперации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Патриарх Кирилл раскрыл своё отношение к мигрантам
Патриарх Кирилл призвал откорректировать миграционную политику
28 ноября 2023, 19:35

Фото: сайт Кремля

Патриарх Кирилл в ходе Всемирного русского народного Собора заявил, что трудовые мигранты, работающие на территории России, должны уважать местные традиции народ.
Глава Русской православной церкви выразил убеждённость в том, что неверно выбранная миграционная политика в России может привести к ряду отрицательных последствий. 

Также, по его словам, политика в отношении мигрантов «острая и не всем приятная». 

Патриарх подчеркнул, что не выступает против людей, стремящихся честным путём работать на территории России. Однако он отметил, что мигранты должны понимать, что российский паспорт и заработок от российских предпринимателей не позволят им неуважительно относиться к россиянам, русской культуре и местным традициям и ценностям. 

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#культура
#россияне
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Владимир Путин примет участие в форуме ВТБ «Россия зовет»
28 ноября 2023, 19:15

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет». На 7 декабря запланировано его большое выступление.
По сообщению организаторов форума, до этого гости и участники мероприятия проведут макроэкономическую сессию с участием министра финансов РФ Антона Силуанова, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, министра экономического развития РФ Максима Решетникова, помощника президента РФ Максима Орешкина, крупного предпринимателя и миллиардера Владимира Потанина и других, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

 Форум будет проходить в очном формате в Москве в Центре международной торговли, также планируется онлайн-трансляция. В этом году его основной темой станет «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики».

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#рф
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В Бундестаге призвали отменить антироссийские санкции
Депутат Бундестага Эрнст: ФРГ нуждается в поставках энергоресурсов из России
28 ноября 2023, 18:30

Фото: istockphoto/Leestat

Германии необходимо наращивать импорт энергоносителей, в том числе из России, вместо того, чтобы вводить новые санкции. Об этом заявил глава комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетики Клаус Эрнст.
На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) он написал, что только таким путем можно добиться снижения стоимости на электроэнергию в ФРГ. По словам депутата, санкции против России спровоцировали взрывной рост цен на энергоносители, резкое падение производства в энергоемких отраслях промышленности и в целом сокращение экономики Германии.

Эрнст отмечает, что экономические санкции «вредят нам больше, чем России», экономика которой развивается. По мнению парламентария, санкционное давление на Москву ставит под угрозу благополучие Германии. По его мнению, сейчас необходимы переговоры, а не новые вооружения и новые санкции.

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#германия
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Россия озвучила дату выхода из договора по ядерному оружию с Японией
МИД: РФ завершит действие договора с Японией о сокращении ядерного оружия 21 мая
28 ноября 2023, 18:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия официально объявила правительству Японии дату выхода из соглашения по сокращению ядерного оружия. Об этом сообщает российское министерство иностранных дел.
Отмечается, что Соглашение между правительствами стран о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия утратит силу 21 мая 2024 года. 

В российском МИД подчеркнули, что поводом для расторжения соглашения стала позиция Японии в отношении России. Вопросы, касающиеся национальной безопасности, нельзя решать вместе с недружественным государством, подчеркнули в ведомстве. 

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ведёт открытую антироссийскую политику, вводя санкционные ограничения в отношении РФ и укрепляя военную активность у берегов Дальнего Востока. 

Японская сторона выразила сожаление, комментируя решение России. 

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#япония
#россия
#ядерное оружие
#договор
#соглашение
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Михаил Боярский госпитализирован с инфарктом в Петербурге
28 ноября 2023, 18:26

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге госпитализировали Михаила Боярского. По предварительным данным, у него инфаркт. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
Согласно сообщению, Боярского доставили в реанимацию Мариинской больницы еще 27 ноября. Врачам понадобились сутки, чтобы стабилизировать состояние артиста и перевести его в обычную палату. Он находится под присмотром медиков.

В марте текущего года народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что планирует завершить карьеру в театре из-за состояния здоровья. По словам артиста, такие мысли возникли из-за проблем со здоровьем и осложнениями после перенесенного COVID-19. Боярский отметил, что на сцене ему стало тяжело находится и он теперь не такой активный, как раньше. Напомним, что исполнитель переболел коронавирусом в 2021 году.

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#инфаркт
#больница
#артист
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Раскрыт доход Норвегии от украинского конфликта в 2022 году
NRK: Норвегия заработала на украинском конфликте около 28,6 миллиарда евро
28 ноября 2023, 18:10

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Норвегия в 2022 году заработала на украинском конфликте около 334 миллиардов крон. Это составляет примерно 31,3 миллиарда долларов США или 28,6 миллиарда евро.
Об этом сообщил телеканал NRK со ссылкой на расчеты, которые сделали для своей магистерской диссертации Эйрик Йалте и Ида Элисабет Уберг Госланд. Если не учитывать экспорт в Великобританию, то рассчитанная молодыми учеными сумма составляет 27% от общего дохода от экспорта газа за 2022 год, который стал рекордным. Сокращение и прекращение поставок голубого топлива после начала конфликта на Украине резко взвинтило цены на это сырье и помогло Норвегии хорошо заработать на продаже своего газа за рубеж.

Лидер партии «Зеленые» Арильд Хнрмстад, ознакомившись с этими цифрами, заявила, что ей отвратительно то, что Норвегия наживается на несчастье других. Она сказала, что правительство делает так, что норвежцем быть стыдно, а свою страну назвала «военным спекулянтом».

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#правительство
#экспорт
#цены
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#норвегия
#газ
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Политолог Светов допустил выгоду США в конфликте КНР и Тайваня
28 ноября 2023, 17:55

Фото: istockphoto.com/HUNG CHIN LIU

Политолог Юрий Светов высказал уверенность в том, что несмотря на все заявления США о том, что они считают Китай неделимым, им выгоден конфликт между КНР и Тайваням, и в случае его начала у Штатов хватит сил поддержать вторых.
Он отметил, что слухи об обнищавшей Америке, которой не хватит сил ещё и на конфликт в этом регионе, лживы. По его мнению, у Штатов достаточно ресурсов на поддержку всех выгодных им конфликтов.

«США — хитроумная страна, которой управляют прирожденные торговцы. Они умеют считать выгоду и убытки. Президент Джо Байден уже говорил, что на американском военно-промышленном комплексе конфликты на Ближнем Востоке и Украине сказываются положительно. Значит, они могут наращивать производство, а за этим улучшат и другие отрасли экономики», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Специалист добавил, что при необходимости США могут запросить финансирование конфликта на Украине у ЕС, а сами сосредоточится на Ближнем Востоке и Китае.

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#конфликт
#финансирование
#джо китай
#политика
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НАТО может предложить Украине более простой план по членству
Euractiv: НАТО может предложить Украине более простую программу вступления
28 ноября 2023, 17:43

Фото: istock / Michele Ursi

НАТО может предложить Киеву упрощенный план вступления в альянс на основе ежегодной национальной программы. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

«Министры иностранных дел поддержат проект ежегодной национальной программы, составленный Киевом, в котором определяются реформы, которые он считает необходимыми, чтобы быть готовым вступить в НАТО», — рассказали собеседники агентства.
Отмечается, что даже если Киев выполнит все пункты плана, а конфликт закончится, Украине в любом случае будет сложно получить приглашение для вступления в Североатлантический альянс.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что украинское военное командование не обладает четким планом по «ведению войны» на 2024 год. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#конфликт
#проект
#план
#нато
#киев
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Патриарх Кирилл раскрыл отношение России к единой идеологии
Патриарх Кирилл заявил, что Россия не нуждается в единой идеологии
28 ноября 2023, 17:38

Фото: сайт Кремля

России не нужна единая идеология, поскольку у неё уже есть единая идея ценности. Об этом в ходе Всемирного русского народного Собора сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Глава Русской православной церкви убеждён, что национальная идея граждан России заключается в искренней любви и преданности своей стране. 

Ранее в ходе заседания президент страны Владимир Путин подчеркнул, что Россия стала намного сильнее. По его словам, этого удалось добиться благодаря сплочённости народа, который начал возвращаться к истинным ценностям и уходить от принесённого в Россию извне. Также, по словам главы государства, укрепить страну помогло возвращение в её состав исторических территорий. 

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#патриарх кирилл
#россия
#владимир путин
#россияне
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