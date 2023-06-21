Мединский заявил, что Запад помешал Украине провести переговоры с Россией

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Помощник президента РФ Мединский заявил, что Запад осознанно сорвал переговоры Москвы и Киева в 2022 году
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что Украина была близка к мирному договору в 2022 году. Об этом он сообщил в беседе с агентством ТАСС.
По его словам, к мирному решению конфликта в 2022 году Киев был готов. Мединский отметил, что данное решение не нашло поддержки у западных кураторов Украины, которые всячески пытались помешать проведению переговорного процесса.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Киеве признали то, что Москва пыталась вести переговоры до начала проведения СВО.
По его словам, к мирному решению конфликта в 2022 году Киев был готов. Мединский отметил, что данное решение не нашло поддержки у западных кураторов Украины, которые всячески пытались помешать проведению переговорного процесса.
Анастасия Крестьянова