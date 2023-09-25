Медведчук потребовал выполнить три условия для разрядки кризиса на Украине

Лидер оппозиции в Канаде Пьер Пуальевр обратился к премьер-министру Джастину Трюдо в социальных сетях, призывая его извиниться за приглашение и аплодисменты, которые были предоставлены бывшему бойцу дивизии СС «Галиция» Ярославу Хунке во время заседания парламента.