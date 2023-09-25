Медведчук потребовал выполнить три условия для разрядки кризиса на Украине

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Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук перечислил условия, необходимые для разрешения кризиса на Украине. Об этом он написал в статье для «АиФ».
«Сегодня Запад хочет вернуть свое господство с помощью «чудо-оружия», которое передают Украине. Хорошо видно, что сегодня никакое оружие не решает проблемы не то что мировой безопасности, но даже тактические задачи на поле боя», — говорится в публикации.
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