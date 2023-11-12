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Конфликты на Ближнем Востоке и Украине связывает политика США, главным инструментом которой объявлено насилие. Об этом в интервью изданию Freilich заявил украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Он отметил, что в настоящее время ситуация на Украине смещается в сторону, отдавая первенство конфликту между Израилем и Палестиной. Однако мало кто говорит о том, что эти события связаны. За этим стоят США, которые вместо того, чтобы использовать мудрость и милосердие, берутся за дубину.
По мнению Медведчука, украинский конфликт заключается в том, что киевские власти в какой-то момент объявляют себя самыми верными союзниками США и НАТО и начинают действовать против России.
А США, в свою очередь, преподносят это как победу демократии и «цивилизационное решение». Однако, на самом деле, это представляет собой насилие, беззаконие и агрессию, направленные против россиян и России в целом.
Медведчук уверяет, что США устроили этот конфликт, чтобы выставить Россию агрессором втянуть в эту ситуацию весь мир.
Таким образом, специалист подытожил, что Ближний Восток ждёт уже заранее известный исход, простроенный США.
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По мнению Медведчука, украинский конфликт заключается в том, что киевские власти в какой-то момент объявляют себя самыми верными союзниками США и НАТО и начинают действовать против России.
Медведчук уверяет, что США устроили этот конфликт, чтобы выставить Россию агрессором втянуть в эту ситуацию весь мир.
Таким образом, специалист подытожил, что Ближний Восток ждёт уже заранее известный исход, простроенный США.
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Анастасия Чинкова