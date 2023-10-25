Медведчук сравнил высказывания Байдена с идеологией Гитлера

Фото: сайт Кремля
Украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук сравнил высказывания президента США Джо Байдена об особенности американской нации и о войне с идеологией Адольфа Гитлера. Об этом Медведчук написал в своей авторской колонке на платформе «Смотрим.ру».
По словам политика, цитата Байдена о «незаменимости американской нации» имеет схожесть с риторикой Гитлера. Медведчук подчеркнул, что «лесть о великой нации и недосказанность о природе зла стоили Германии очень дорого».
Он также добавил, что несмотря на то, что нынешний президент США обвиняет руководителей других государств в диктатуре, терроризме и агрессии, то сам он почему-то не обращает внимание на наличие подобных основ в своей же собственной политике.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что человечеству нужен новый миропорядок, который смогут построить американцы. По словам Байдена, объединение человечества на новых условиях увеличит мирные перспективы.
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Он также добавил, что несмотря на то, что нынешний президент США обвиняет руководителей других государств в диктатуре, терроризме и агрессии, то сам он почему-то не обращает внимание на наличие подобных основ в своей же собственной политике.
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Екатерина Коршунова