Медведчук: Украина, выбрав западный вектор, стала самой бедной страной Европы

Фото: iStock/Silent_GOS
Украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Украина, выбрав западный вектор развития, начала резко беднеть и стала самой бедной страной Европы. Об этом оппозиционер написал в своей статье на сайте «Другая Украина».
Медведчук отметил, что в нынешнем году Украина под руководством Владимира Зеленского в полной мере ощутила на себе комплекс мер «европейского добрососедства» в торгово-экономической сфере. По его словам, украинцам был навязан ложный и заведомо проигрышный концепт вектора Европы по экономической интеграции.
Оппозиционер добавил, что миф о резком увеличении богатства Украины из-за выбранного курса на Европейский союз глубоко распространен на Западе. Однако, по его мнению, ничего общего с правдой не имеет.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для «деоккупации Украины».
Читайте также:
СМИ: главком ВСУ попросил у США 17 млн снарядов и $350-400 млрд
В конгрессе США сделали неожиданное заявление об Украине
СМИ: лидерам ЕС будет сложно договориться о 50 миллиардах евро для Украины
Оппозиционер добавил, что миф о резком увеличении богатства Украины из-за выбранного курса на Европейский союз глубоко распространен на Западе. Однако, по его мнению, ничего общего с правдой не имеет.
Читайте также:
СМИ: главком ВСУ попросил у США 17 млн снарядов и $350-400 млрд
В конгрессе США сделали неожиданное заявление об Украине
СМИ: лидерам ЕС будет сложно договориться о 50 миллиардах евро для Украины
Екатерина Коршунова