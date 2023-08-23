Медведчук заявил, что гибель Украины уже не остановить

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Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук считает, что гибель Украины уже не остановить, так как государство, целиком построенное на идеологии обиды на весь русский народ, не сможет существовать долго. Об этом он заявил в своей авторской колонке на платформе «Смотрим».
«К 32-й годовщине Украина подходит с раскрученной инфляцией и катастрофическим долговым кризисом, рекордным дефицитом бюджета, сырьевой структурой экспорта и ВВП. Международные рейтинги показывают, что из технологического и экономического гиганта Украина за годы независимости превратилась в сырьевую страну — самую отсталую и самую бедную страну в Европе. Страну без будущего», — говорится в публикации.
Медведчук отметил, что Украина — единственная постсоветская страна, так и не сумевшая выйти на уровень ВВП 1990-го года. Она занимает 59-е место в мире по уровню ВВП в рейтинге Всемирного банка.
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