Медведев анонсировал увеличение численности Вооруженных сил и их укрепление

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для эффективной защиты независимости и безопасности РФ будут приняты меры по увеличению численности вооруженных сил и их укреплению. Об этом Медведев сообщил на совещании по комплектованию армии контрактниками.