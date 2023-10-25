Медведев анонсировал увеличение численности Вооруженных сил и их укрепление

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для эффективной защиты независимости и безопасности РФ будут приняты меры по увеличению численности вооруженных сил и их укреплению. Об этом Медведев сообщил на совещании по комплектованию армии контрактниками.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска получили комплексы, которым за 5 дней удалось сбить 24 самолета ВСУ. Уточняется, что неприятель за последние 3-4 недели чаще сдавался и оказывался в плену у российских войск. Министр обороны добавил, что нынешняя обстановка говорит о том, что у врага всё меньше и меньше возможностей.
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