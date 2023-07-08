Медведев: Байден манит Киев натовской перспективой, которая грозит третьей мировой войной

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«Сейчас он, исчерпав все ресурсы, обещает кассетные бомбы и снова манит неонацистов в Киеве натовской перспективой, реализация которой означает третью мировую войну», - прокомментировал ситуацию Медведев.
По мнению политика, Байден просто следует известному курсу всех американских лидеров – доминировать над всем остальным миром, а также ограничивать неугодные страны.
«Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества», - рассуждает он.
Ранее Медведев, в рамках заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии, призвал просчитать риски для безопасности России.
«Надо просчитать риски, которые существуют для безопасности РФ, и какая техника и вооружение будут востребованы», - заявил политик.
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