Медведев: Байден манит Киев натовской перспективой, которая грозит третьей мировой войной

Основной удар пришелся на городские округа Коломна, Раменский и Ступинский. При этом, в Коломне устранить неполадки удалось в течении 1,5 часов.



В ближайшее время будут устранены оставшиеся незначительные обесточенные участки электросетей в городских округах Истра и Павловский Посад.



В Министерстве жителей пострадавших от ливней округов, в случае нарушения подачи электроснабжения, призвали обращаться по телефону горячей линии «Мособлэнерго»: 8 495 99 500 99.



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