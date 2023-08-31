Медведев: БРИКС утвердилась в мире в качестве крупной и авторитетной структуры

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что БРИКС утвердилась на мировой арене как крупная и независимая структура, которая также является альтернативой тому, что было создано до этого. Об Медведев сообщил на заседании президиума совета при президенте РФ по науке и образованию.
Напомним, ранее Обозреватель британского портала UnHerd Томас Фаци заявил, что в 2024 году БРИКС будет играть ключевую роль в мире после принятия новых стран в свой состав. По словам Фаци, в 2024 году БРИКС ознаменует начало нового миропорядка. Фаци также добавил, что ежегодное председательство перейдет к России.
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Екатерина Коршунова