Медведев: для вступления в НАТО Украине нужно будет отказаться от Киева

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя идею о том, что Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий, заявил, что такая идея любопытная. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, украинским властям придется отказаться от Киева, чтобы вступить в НАТО. Он также отметил, что столицу придется перенести во Львов, если «пшеки согласятся оставить Лемберг любителям сала с коксом».
Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украину могут принять в Североатлантический альянс, если она согласится пойти на территориальные уступки России. Он также отметил подвижки, которые наметились в процессе по принятию Киева в альянс.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления. По словам главы государства, ряд стран осуществляет попытки, направленные на то, чтобы столкнуть народы между собой и провоцируют конфликты.
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Ранее начальник штаба НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украину могут принять в Североатлантический альянс, если она согласится пойти на территориальные уступки России. Он также отметил подвижки, которые наметились в процессе по принятию Киева в альянс.
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Екатерина Коршунова