Медведев: Европа приблизила себя к вырождению, решив стать злейшим врагом РФ

Руководство больницы Организации Красного полумесяца Палестины «Аль-Кудс» в городе Газа получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по госпиталю, где помимо 400 пациентов нашли укрытие от бомбежек около 12 тысяч жителей сектора Газа. Об этом говорится в сообщении палестинского Красного полумесяца в соцсети Х.