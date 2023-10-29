Медведев: Европа приблизила себя к вырождению, решив стать злейшим врагом РФ

Фото: сайт Кремля
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа вплотную приблизила себя к окончательному вырождению, решив с подачи Вашингтона стать злейшим врагом России. Об этом Медведев написал в своем аккаунте во «ВКонтакте».
Медведев подчеркнул, что Европейский союз потерял РФ как долгосрочного стратегического партнёра
Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал о планах на второй президентский срок. Он заявил, что хочет подавить Россию и урегулировать ситуацию в Израиле. В ответ на это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у США нет объяснения такой позиции, так же как и у европейских лидеров, которые неоднократно изъявляли подобное желание.
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«Мы теперь даже не соседи, а настоящие враги», — пояснил зампред Совбеза РФ.
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Екатерина Коршунова