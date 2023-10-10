Медведев: ИГ* - традиционный партнер украинского режима

Фото: kremlin.ru
ИГИЛ* – традиционный партнёр украинского режима, который выполняет террористические задания Киева по всей планете, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Российский политик ответил на слова главы Украины Владимира Зеленского о том, что за исламистским движением ХАМАС стоит Россия.
Он также отметил, что представители ИГИЛ* регулярно получают от киевских властей как финансовую помощь, так и вооружение, которое США поставляют на Украину для ВСУ.
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«ИГИЛ* (Исламское государство)** – традиционный партнёр украинского режима, выполняющий его террористические задания по всей планете. Украинские власти признают близость позиций бандеровской идеологии и идеологии ИГИЛ», - прокомментировал ситуацию Медведев.
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*Запрещенная в России террористическая организация
**Запрещенная в России террористическая организация
Евгения Парфентьева