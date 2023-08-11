Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что к мирному разрешению конфликта на Украине может привести только капитуляция, которую не хотят ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, спонсирование киевского режима поддерживает миф «великого контрнаступления», которое, в свою очередь, поддерживает миф «великой экономики доллара». Зампред Совбеза РФ отметил, что на данный момент достичь мира все еще возможно.
Напомним, ранее Медведев заявил, что на данный момент переговоры с Украиной пока не нужны, так как «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде». По словам Медведева, шансы на успех имеет тот посредник, который будет готов признать реалии сегодняшнего дня, в которых часть украинской территорий вернулась в Россию.
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«Мясокомбинат контрнаступления работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных. Но его работа уже никак не поможет киевскому режиму», — отметил Медведев.
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Екатерина Коршунова