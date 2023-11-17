Медведев мемом ответил на новость о финансировании США без поддержки Украины и Израиля

Фото: kremlin.ru
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал забавный мем в ответ на новость о согласовании бюджета США без поддержки Израиля и Украины.
Напомним, сегодня стало известно, что глава США Джозеф Байден подписал закон о государственном бюджет Соединенных Штатов, который не включает в себя пункты о финансировании конфликтов в Израиле и на Украине.
На картинке один персонаж спрашивает у другого на украинском языке - «Как же так? Где деньги?» (видимо, имеется ввиду президент Украины Владимир Зеленский). Второй же герой, говорящий на английском, ухмыляясь, отвечает - «Ну, в следующем году, друг».
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«Сегодня Байден подписал законопроект о финансировании правительства США без помощи Киеву», - подписал Медведев мем, опубликованный в его Telegram-канале.
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Евгения Парфентьева