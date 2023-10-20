Медведев: Мир, ведомый США, продолжает катиться в глубочайшую пропасть

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Действия США постепенно ведут мир в глубочайшую пропасть. Об этом в своём Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что решения, который принимают США, говорят о «необратимом ментальном расстройстве их носителей», а также об утрате совести.
В качестве примера Медведев представил недавнее заявление президента США Джо Байдена, который назвал «разумной инвестицией» средства, которые направляются в другие страны для убийства людей. Речь шла о новых поставках вооружения на несколько десятков миллиардов долларов Израилю и Украине.
В заключение политик отметил, что действия США выходят за рамки добра и зла и показывают всю философию политики страны, сформированную столетиями.
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В качестве примера Медведев представил недавнее заявление президента США Джо Байдена, который назвал «разумной инвестицией» средства, которые направляются в другие страны для убийства людей. Речь шла о новых поставках вооружения на несколько десятков миллиардов долларов Израилю и Украине.
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Анастасия Чинкова