Фото: сайт Кремля
В связи с обострившейся ситуацией в Нагорном Карабахе заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил в Telegram «коллеге из другой страны» о его сближении с НАТО и поездке его супруги к «противникам» России.
Медведев поделился тем, как этот «коллега» однажды сказал ему: «Вы меня не примете, ведь я для вас чужой». Однако, Медведев подчеркнул, что важно судить о человеке по его поступкам, а не только по его биографии. В итоге, этот «коллега» потерпел поражение в войне и переложил ответственность за свои неудачи на Россию.
«Позднее, он отказался от части своей страны и стал стремиться к близким отношениям с НАТО. Его супруга также вызывающе отправилась к нашим "врагам" с подарками. Как думаете, какая судьба ждет этого "коллегу"?» — задался вопросом Медведев.
В начале сентября Анна Акопян, супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна, совершила поездку в Киев, где приняла участие в «Форуме первых леди и джентльменов». Также сообщалось, что в рамках этого визита она выразила намерение передать гуманитарную помощь Украине.
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«Позднее, он отказался от части своей страны и стал стремиться к близким отношениям с НАТО. Его супруга также вызывающе отправилась к нашим "врагам" с подарками. Как думаете, какая судьба ждет этого "коллегу"?» — задался вопросом Медведев.
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Артем Кузьмин