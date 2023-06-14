Медведев напомнил о возможности уничтожить кабельную связь Запада, проложенную в океане

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Он сопроводил свой пост в социальной сети заголовком «Два добрых утренних соображения». В первую очередь, Медведев прокомментировал слова главы государства о том, что в целях безопасности страны, необходимо создать санитарную зону. Замглавы Совбеза предложил провести такую зону по границам Львова. Он объяснил это тем, что киевскому режиму поставляют дальнобойное оружие и государство необходимо обезопасить.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Медведев посоветовал западным политикам, критикующим СВО, просто заткнуться.