Медведев назвал число поступивших на военную службу в этом году

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что почти 385 тысяч человек поступили на военную службу в интересах объединенной группировки войск с начала 2023 года. Об этом Медведев сообщил на совещании о комплектовании ВС РФ военнослужащими по контракту в 2024 году.
Ранее Медведев заявил, что для эффективной защиты независимости и безопасности РФ будут приняты меры по увеличению численности вооруженных сил и их укреплению. Сообщается, что в 2024 году планируется сформировать еще один армейский корпус, семь дивизий, девятнадцать бригад, сорок девять полков и одну флотилию. Медведев отметил, что будет координировать работу по доукомплектованию ВС России по контракту в следующем году.
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