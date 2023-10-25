Медведев назвал число поступивших на военную службу в этом году

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что почти 385 тысяч человек поступили на военную службу в интересах объединенной группировки войск с начала 2023 года. Об этом Медведев сообщил на совещании о комплектовании ВС РФ военнослужащими по контракту в 2024 году.