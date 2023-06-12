Медведев назвал Киев следующей целью России, рассказал помощник

Фото: пресс-служба губернатора Московской области
«Дмитрий Медведев считает, что Киев — наша прямая цель. Это русский город, и он вернется домой. Мы не остановимся, пока не вернем его», — подчеркнул Осипов.
Ранее сообщалось, что Медведев опубликовал фото площади с российским триколором и подписью «Майдан незалежності. Скоро – площадь России».
Кроме того, стало известно, что точные координаты строительства будущего танкового завода на Украине попросил предоставить зампред Совбеза РФ от компании из Германии Rheinmetall.