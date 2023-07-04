Медведев назвал количество военных, принятых в ряды ВС РФ в 2023 году

Фото: пресс-служба губернатора Московской области
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ряды Вооружённых силы России в 2023 году были приняты 185 тысяч военных. На такие данные Минобороны он сослался на совещании по вопросам доукомплектования армии.
«С 1 января текущего года по 4 июля в ряды Вооружённых сил принято более 185 тысяч человек. Из них пребывающих в запасе около 109 тысяч человек», – перечислил политик.
Конкретное число поступивших на контрактную службу он не назвал.
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Андрей Гаврилов