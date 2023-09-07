Медведев назвал Маска последним адекватным человеком в Северной Америке

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на сообщения об ограничении американским предпринимателем Илоном Маском работу Starlink для срыва атаки Киева на российский флот.
Он отметил, что если такие сообщения не являются ложью, то американский предприниматель остаётся последним адекватным человеком на Западе.
До этого американский предприниматель Илон Маск отметил, что Спутниковый интернет Starlink создавался для просмотра сериалов, а не наведения дронов. Такое заявление он сделал на страницах биографической книги американского журналиста Уолтера Айзексона, которая выйдет в тираж 12 сентября.
Читайте также:
Маск: Starlink создавали для просмотра сериалов, а не наведения дронов
Богомаз: Силы РЭБ подавили атаку беспилотника ВСУ на Брянск
Mash: В Раменском ограничено движение по Десантной улице из-за упавшего БПЛА
«Если это правда, он последний адекватный человек в Северной Америке», — говорится в публикации РИА Новости.
Читайте также:
Маск: Starlink создавали для просмотра сериалов, а не наведения дронов
Богомаз: Силы РЭБ подавили атаку беспилотника ВСУ на Брянск
Mash: В Раменском ограничено движение по Десантной улице из-за упавшего БПЛА
Мелисса Тимофеева