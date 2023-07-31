Медведев назвал отказ Украины от мирных переговоров выгодным для России

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ Украины от переговоров позволит России довести спецоперацию до конца и добиться поставленных целей.
«Как же всё-таки отрадно, что во главе разлагающегося трупа Украины стоят недалёкие манкурты: коррумпированные дельцы и загашенные клоуны, которые молятся на заокеанских хозяев», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, украинская «формула мира» выгодна для России в том плане, что в случае отказа от мирных переговоров со стороны Украины, Россия сможет довести до конца специальную военную операцию и победить «бандеровский режим», а также уничтожить тех, кто погубил множество украинцев «ради украденных у Запада денег и для удовлетворения своих болезненных амбиций», заключил Медведев.
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