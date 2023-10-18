Медведев назвал ответственных за «преступный» удар по больнице в Газе

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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев назвал атаку на больницу в секторе Газа актом военного преступления и обвинил Соединенные Штаты в окончательной ответственности за это событие.
«Жестокая атака на больницу в секторе Газа, несомненно, представляет собой военное преступление. И окончательную ответственность за него несут те, кто цинично извлекает выгоду из войн в различных странах и континентах, расточая огромные суммы на вооружение и наращивая военный промышленно-комплекс. Это те, кто лжет о своей глобальной миссии в защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», — написал Медведев в своем Telegram-канале.Читайте также:
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