Медведев назвал президента Польши мразью

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«Польская мразь по имени «дуда», - написал Медведев. - И кто-то ещё надеется на переговоры с такими ублюдками?».
Ранее Медведев посоветовал западным политикам, критикующим СВО, просто заткнуться. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководство США не имеет права критиковать Россию за проведение специальной военной операции, сообщает «РИА Новости».
На своей странице в Twitter политик вывел целый список стран, которые пострадали от рук США с окончания Второй мировой войны. По его словам, руки как прошлых, так и нынешних американских лидеров, буквально, в крови.