Медведев назвал причину, по которой Польша может ввести войска на Украину

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что территориальный вопрос остаётся для Польши самым болезненным, такая «геополитическая корысть» и русофобские настроения польского общества при поддержке Североатлантического альянса могут подтолкнуть ее к вводу войск на территорию Украины. Об этом Медведев написал в статье для «Российской газеты».
По мнению зампреда Совбеза РФ, Украину используют в качестве разменной монеты в геополитической игре против нашей страны. Медведев отметил, что Польша призывает Украину к максимальному сближению с западными союзниками и продолжению конфликта с РФ.
Ранее Медведев заявил, что Украина войдёт в НАТО только, когда частями будет в составе Польши, Румынии и Венгрии.
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Медведев заявил, что Украина войдёт в НАТО только в составе Польши
«Несмотря на лицемерные заявления Варшавы, польский и украинский народы никогда не были и не станут братскими», — заключил Медведев.
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Екатерина Коршунова