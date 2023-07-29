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Медведев назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина неисполнимым

29 июля 2023, 12:52

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение МУС о выдаче ордера на «арест» Путина не только неисполнимое, но и опасное.
По словам Медведева, решения МУС для России ничтожны до тех пор, пока страна добровольно не станет участником этой организации. Зампред Совбеза РФ отметил, что этого никогда не случится.

Он также подчеркнул, что ордеры на арест и процессы против РФ — это забавы от бессилия.


Напомним, ранее в марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена МВД России в уголовный розыск.

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Путин обсуждал ситуацию на Украине с африканской миссией до двух часов ночи
Песков: Путин обсуждал ситуацию на Украине с африканской миссией до двух часов ночи
29 июля 2023, 12:32

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что глава российского государства обсуждал с африканскими лидерами ситуацию на Украине до двух часов ночи. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам Пескова, обсуждения закончились в районе двух часов ночи.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам встречи главы государства с африканскими лидерами готовится краткое совместное заявление по Украине. Об этом Песков сообщил во время встречи с журналистами. Отмечается, что после публичных заявлений Владимира Путина и Сирила Рамафосы обсуждение шло в закрытом режиме.

По словам Пескова, краткое совместное заявление по Украине будет выпущено сразу после согласования.

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#вмф
#саммит
#дмитрий песков
#заявление
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Путин уверен, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне
29 июля 2023, 12:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что саммит БРИКС пройдет на самом высоком уровне. Об этом Путин сообщил на встрече с президентом ЮАР Сириллом Рамафосой.
По словам главы российского государства, Россия сделает все необходимое, чтобы поддержать ЮАР.

В саммите БРИКС, который состоится в августе, Путин собирается принять участие по видеосвязи.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. По словам Пескова, 30 июля президент России примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы.

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#россия
#президент
#вмф
#страны
#дмитрий песков
#заявление
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Песков: по итогам встречи с африканскими лидерами готовится краткое заявление по Украине
29 июля 2023, 12:18

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам встречи главы государства с африканскими лидерами готовится краткое совместное заявление по Украине. Об этом Песков сообщил во время встречи с журналистами.
Отмечается, что после публичных заявлений Владимира Путина и Сирила Рамафосы обсуждение шло в закрытом режиме.

По словам Пескова, краткое совместное заявление по Украине будет выпущено сразу после согласования.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время встречи с африканскими лидерами на полях саммита «Россия — Африка» заявил, что нейтральный статус Украины имеет для Москвы принципиальное значение. По словам главы российского государства, РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и до сих пор готова искать пути мирного урегулирования конфликта. Путин напомнил, что в Киеве законодательно запретили вести переговоры с Москвой.

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#россия
#африка
#владимир путин
#президент
#вмф
#страны
#заявление
#песков
#рф
#переговоры
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Вице-премьер Оверчук заявил, что Россия продолжит безвозмездно помогать зерном африканским странам
29 июля 2023, 11:57

Фото: iStock/Andrey Iudin

Россия продолжит безвозмездно помогать с зерном нуждающимся африканским странам.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на вице-премьера РФ Алексея Оверчука.
 
«Это задача на ближайшие 3-4 месяца, но мы и дальше будем оказывать такую помощь», —сообщил Оверчук на саммите Россия — Африка, рассуждая об альтернативах зерновой сделке.
Накануне президент РФ  Владимир Путин, подводя итоги саммита Россия — Африка, сказал что страна и дальше будет поставлять зерно на африканский континент безвозмездно и на коммерческой основе.

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#зерновая сделка
#украина
#африка
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Байден объявил о выделении Тайваню $345 млн
29 июля 2023, 10:08

Фото: iStock/Jon Rehg

Президент США Джо Байден сообщил о выделении Тайваню военной помощи на сумму $345 млн.
Информация появилась на официальном сайте Белого дома.
 
«Полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами США, я делегирую Государственному секретарю полномочия распоряжаться $345 млн на оборонные товары и услуги Министерства обороны, а также военное образование и обучение, чтобы оказать помощь Тайваню», —такое заявление сделал Джо Байден.
Ранее стало известно, что США намерены приобрести у Тайваня ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) HAWK, которые были списаны, и отправить их на Украину. А официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй во время брифинга заявил, что Соединенные Штаты, поставляя вооружение Тайваню, фактически превращают остров в «пороховой бочонок», пишет РИА Новости.

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#джо байден
#сша
#оружие
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Президент Молдавии Санду ожидает переговоров о вступлении в ЕС в 2024 году
29 июля 2023, 07:48

Фото: iStock/Nabil_Kamara

Президент Молдавии Майя Санду в своей статье для The Economist призвала ЕС начать переговоры о присоединении Молдавии в начале 2024 года. По словам политика, евроинтеграция Кишинёва — жизненно необходимый вклад в стабильность и безопасность всей Европы.
По ее словам, Молдавия хочет быть готова к вступлению в ЕС к концу нынешнего десятилетия. Санду рассказала, что страна упорно работает над выполнением условий, озвученных Еврокомиссией. 

«Мы хотим быть готовыми к вступлению в ЕС к концу десятилетия»,— сказала президент Молдавии.

Санду отметила, что Молдавии надо существенно ускорить процесс развития инфраструктуры страны, упрочить взаимодействие с ЕС в сфере безопасности и обороны, а также активировать объединение молдавской и европейской энергосистем.

Летом 2022 года страны ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Киев и Кишинёв в этом году ждут решения Брюсселя о начале переговоров по их членству, и вероятность положительного решения в обоих странах считают высокой.

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#молдова
#евросоюз
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Представитель Минобороны Китая Тань: оборонное сотрудничество Москвы и Пекина не несет угроз
29 июля 2023, 07:13

Фото: iStock/Zerbor

Оборонное сотрудничество России и Китая направлено на поддержание мира и стабильности и не угрожает ни одной стране, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй, слова которого приводит РИА Новости.
«Китайско-российское оборонное сотрудничество основано на принципах неприсоединения, неконфронтации <...> направлено на поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире и не представляет угрозы ни для одной страны», —процитировало Тань Кэфэя министерство обороны Китая в своем аккаунте в социальной сети WeChat в субботу, 29 июля.

Такая реакция оказалась связана с публикацией так называемой «Белой книги» Японии. Это  ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны Японии за истекший год.  

В представленной правительству Японии «Белой книге» 2023 года сказано, что «стратегическое взаимодействие России с Китаем вызывает сильное беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности». А представитель военного ведомства Страны восходящего солнца и вовсе заявил, что совместные действия российских и китайских военных кораблей и самолетов есть не что иное, как «явная и намеренная демонстрация силы».       

На днях министерство обороны КНР сообщило, что военно-морские и воздушно космические силы России примут участие в совместных учениях «Север. Взаимодействие-2023», целью которых станет отработка стратегического взаимодействия между российскими и китайскими вооруженными силами, укрепление способности поддерживать мир и безопасность в регионе, а также противостоять возможным внешним вызовам.

За прошедший 2022 год Россия и КНР провели наибольшее за последние 20 лет количество совместных военных учений, а именно шесть. А всего после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Москва и Пекин провели уже 36 совместных военно-морских и сухопутных учений, тогда как за предыдущее десятилетие их было всего десять.

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#оборона
#китай
#россия
#япония
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Путин: Россия готова искать пути мирного урегулирования на Украине
29 июля 2023, 03:56

Фото: сайт Кремля

Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами африканских государств в рамках саммита «Россия — Африка».
Глава российского государства также напомнил, что препятствия на пути урегулирования возникают по инициативе властей Украины. Ранее в Киеве одобрили специальную нормативную базу, которая исключает возможность переговоров с Россией.

«Мы, со своей стороны, никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что идеи и подход его африканских коллег перекликаются с сутью предложенного КНР в конце зимы мирного плана по урегулированию ситуации по Украине. По его словам, в Москве внимательно проанализировали высказанные предложения и относятся к ним с большим вниманием. 

В свою очередь, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что африканские лидеры собираются продолжить диалог с обеими сторонами конфликта на Украине.

«Мы полагаем, что интересам человечества, а также интересам России и Украины отвечает восстановление мира. Конфликт должен быть разрешен мирным путем <...> Мы все выступаем в поддержку мира, во многом наш приезд сюда является свидетельством этого», — отметил он.

Напомним, что ключевыми моментами плана, предложенного Пекином, стало возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. В Китае также призвали стороны конфликта уважать суверенитет всех стран, соблюдать устав ООН и отказаться от менталитета холодной войны. План предлагает разрешить гуманитарный кризис и обеспечить защиту мирных граждан и военнопленных, включая обмен. Акцент также делается на необходимости сохранять безопасность электростанций и снижении рисков ядерного конфликта, применения биологического или химического оружия.

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#мир
#украина
#владимир путин
#россия
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В США раскрыли главный козырь России на мировой арене
Полковник Дэниел Дэвис: ядерный арсенал позволит России сохранить все территории
29 июля 2023, 02:03

Фото: iStock/Arseniy45

Полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис назвал главные преимущества России, которые позволять ей победить в украинском конфликте и занять доминирующее положение в мире. К ним он, в частности, отнес наличие крупнейшего в мире запаса ядерного оружия.
«У них есть козыри, которые делают фактически невозможным мириться с прямым военным поражением», — написал Дэвис в своей статье для 19fortyfive.

Кроме наличия ядерного оружия, полковник отнес к преимуществам России тот факт, что наша страна является одним из крупнейших производителей энергии и сельхозпродукции.

По словам Дэвиса, Западу давно пора трезво понять этот факт и перестать недооценивать как российскую армию, так и решимость президента РФ Владимира Путина защищать новые российские регионы, в том числе и силой ядерного оружия.

«Практически немыслимо, чтобы Путин когда-либо и на каких-либо условиях пошел на соглашение, которое вернуло бы Киеву контроль над какой-либо из занятых территорий», — написал Дэвис.

При этом он отметил, что российские официальные лица не раз заявляли о применении ядерного арсенала только в свете концепции непосредственной угрозы территории России, в рамках «ответно-встречного удара».

Напомним, газета Financial Times ранее сообщала, что в ходе своего визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин лично попросил Владимира Путина не применять ядерное оружие на Украине. Позже ее опроверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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#сша
#путин
#ядерное рф
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