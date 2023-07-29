Медведев назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина неисполнимым

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение МУС о выдаче ордера на «арест» Путина не только неисполнимое, но и опасное.
По словам Медведева, решения МУС для России ничтожны до тех пор, пока страна добровольно не станет участником этой организации. Зампред Совбеза РФ отметил, что этого никогда не случится.
Он также подчеркнул, что ордеры на арест и процессы против РФ — это забавы от бессилия.
Напомним, ранее в марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала «ордер на арест» российского лидера Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена МВД России в уголовный розыск.
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Он также подчеркнул, что ордеры на арест и процессы против РФ — это забавы от бессилия.
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Екатерина Коршунова