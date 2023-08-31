Медведев назвал Украину ошибкой 404, откуда люди сбежали

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина — это ошибка 404. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, на Украине живут 19,7 миллиона человек, 40% от численности населения в начале XXI века. Он также дополнил, что люди сбежали из Украины, по этой причине «страна не найдена».
Ранее Зампред Совбеза РФ заявил, что только полная утилизация государственной машины враждебного политического режима и абсолютные гарантии лояльности на будущее являются единственным путем для России. Медведев подчеркнул, что гарантии лояльности на будущее может дать только РФ.
Напомним, ранее Медведев сообщил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно.
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Ранее Зампред Совбеза РФ заявил, что только полная утилизация государственной машины враждебного политического режима и абсолютные гарантии лояльности на будущее являются единственным путем для России. Медведев подчеркнул, что гарантии лояльности на будущее может дать только РФ.
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Екатерина Коршунова