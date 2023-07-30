Медведев назвал условие для применения Россией ядерного оружия

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если бы часть территории России оказалась отторгнута , то Москва была бы вынуждена приметь ядерное оружие. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, ВС РФ отражают наступление коллективного врага и тем самым защищают россиян и территорию страны. Он добавил, что российские военные также предотвращают конфликт на мировой арене.
Зампред Совбеза РФ добавил, что российские враги должны молиться на военных России, так как они не дают разгореться мировому ядерному пожару.
Напомним, ранее Медведев заявил, что решение МУС о выдаче ордера на «арест» Путина не только неисполнимое, но и опасное. Он отметил, что решения МУС для России ничтожны до тех пор, пока страна добровольно не станет участником этой организации. Политик подчеркнул, что ордеры на арест и процессы против РФ — это забавы от бессилия.
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Зампред Совбеза РФ добавил, что российские враги должны молиться на военных России, так как они не дают разгореться мировому ядерному пожару.
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Екатерина Коршунова