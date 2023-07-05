Медведев назвал условие, при котором СВО закончится за несколько дней

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в том случае, если бы США и их вассалы перестали поставлять оружие на Украину, СВО завершилось бы в течение нескольких дней.
Решение о начале проведения СВО было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Ее целью стала демилитаризации и денацификации Украины.
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