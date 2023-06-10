Медведев неожиданно ответил на планы строительства на Украине такового завода

«Пожалуйста, пришлите точные координаты будущей работы. Спасибо!» — подчеркнул зампред.





На своей странице в Twitter политик вывел целый список стран, которые пострадали от рук США с окончания Второй мировой войны. По его словам, руки как прошлых, так и нынешних американских лидеров, буквально, в крови. Он напомнил, что проведение СВО направлено на защиту границ РФ

Точные координаты строительства будущего танкового завода на Украине попросил предоставить зампред Совбеза России Дмитрий Медведев от компании из Германии Rheinmetall. Об этом политик написал в своём Twitter на немецком языке.Ранее Медведев заявил, что руководство США не имеет права критиковать Россию за проведение специальной военной операции.