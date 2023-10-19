Медведев: Нестабильный Ближний Восток оказался полезен США

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Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон никогда не был заинтересован в окончательном урегулировании на Ближнем Востоке, так как нестабильный регион оказался весьма полезен США, принося им большие деньги и влияние. Об этом он написал в своей статье для «Известий».
«На важнейших мирных инициативах и явных достижениях пришлось поставить крест, что вполне укладывается в политику Вашингтона. Ведь ни одна администрация США никогда не была заинтересована в окончательном урегулировании на ближневосточном треке и выполнении названной резолюции Генассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года о разделе исторической Палестины на арабское и еврейское государства», — говорится в публикации.
Медведев отметил, что дело не только в позиции Израиля по поводу создания палестинского государства.
«Нестабильный регион, напичканный разным оружием, стабильный взрывоопасный регион, напичканный разнообразным оружием, оказался весьма полезен Америке. Если есть проблема, нужны услуги американцев. Без них – никуда. А не будет ее – их значимость существенно ослабнет. Контролируемая нестабильность, приносящая влияние и большие деньги», — уверен Дмитрий Медведев.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Диана Аванесян