Медведев обратился к западным странам из-за мятежа Пригожина

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Медведев назвал политиков западных стран «наблюдателями хреновыми» из-за ситуации с мятежом Пригожина
В своём телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил странам Запада, которые во время неудачных попыток военного мятежа ЧВК «Вагнер» заявляли о том, что «следят за ситуацией».
Известно, что 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день он заявил о блокировке Ростова и желании «пойти на Москву».
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«Похоже, они забыли, наблюдатели хреновы, что ещё совсем недавно мы любовались коллапсом всей политической машины США и захватом Капитолия», — подчеркнул политик.
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Андрей Гаврилов