Фото: официальный сайт Кремля
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад тонет в собственном лицемерии, а заявления западных стран противоречат друг другу. Об этом он написал в своей статье для «АиФ».
«Сейчас Запад буквально тонет в своём лицемерии. Мечется и барахтается, наглотавшись своей липкой лжи. Одни заявления противоречат другим. Америка устремилась к выборам президента и уже расколота по вопросу Украины», — говорится в публикации.
Медведев добавил, что, как и в случае с Грузией и независимыми республиками Абхазия и Южная Осетия, Россия больше не слушает лживые обещания.
«У нас своя правда. И, как доказывает жизнь, она постепенно пробивает себе дорогу», - подчеркнул политик.
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