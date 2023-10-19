Медведев объяснил, чье оружие убивает людей в Израиле

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что афганское и киевское оружие американского производства убивает людей и в Израиле, а в конгрессе США в это время обвиняют в поставках то Россию, то Сирию, то Иран. Об этом он написал в своей статье для «Известий».
«Как и предполагалось, сегодня налицо очевидный факт: киевское и афганское оружие американского производства убивает людей и в Израиле. А в конгрессе США с показным возмущением требуют «срочно расследовать», откуда у ХАМАС появились эти подозрительно знакомые автоматы, средства поражения и все прочее. Они спешат обвинить в незаконных поставках то Иран, то Сирию, то Россию – кого угодно, лишь бы не самих себя», — говорится в публикации.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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