Медведев: оголтелая русофобия давно похоронила отношения Варшавы с Москвой

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Варшава прикладывает немало усилий к углублению украинского кризиса, а оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения между Россией и Польшей. Об этом Медведев написал в статье для «Российской газеты».
Ранее Медведев сообщил, что европейские политические силы распространяют русофобию в своих внутриполитических целях. Он подчеркнул, что риторика очень жёсткая, и она определяется моментом.
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