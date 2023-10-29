Медведев отреагировал на шутку Маска про Иран и американские базы

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на шутку американского миллиардера Илона Маска про военные базы США и Иран с иронией попросил в социальной сети X не забывать и об «угрозе» от РФ.
«Но ведь есть еще и россияне, которые представляют угрозу для всего в мире! Не забывайте!», — ответил Медведев.
Напомним, Илон Маск опубликовал в социальной сети X мем, по которому Иран якобы «хочет войны», так как «разместил свою страну» близко к военным базам США.
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Екатерина Коршунова