Медведев оценил идею присоединения к России Абхазии и Южной Осетии

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя обсуждения о возможности вступления Грузии в НАТО, подчеркнул, что идея интеграции Южной Осетии и Абхазии в состав России может стать реальностью.
«Снова возникают обсуждения о принятии Грузии в НАТО... Мы не стремимся к повторению событий 2008 года и желаем решать конфликты на основе Устава ООН. Однако, если наши опасения подтвердятся, действовать будем решительно. Идея объединения Абхазии и Южной Осетии с Россией сохраняет свою актуальность. Она может осуществиться при определенных условиях», — выразил свою позицию Медведев в материале для «Аргументы и факты», где он обращался к событиям 2008 года.Читайте также:
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