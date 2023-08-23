Украинский лидер Владимир Зеленский может столкнуться с той же участью, что и экс-глава Грузии Михаил Саакашвили, который послужил интересам Запада и впоследствии оказался за решеткой. Такую позицию выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем материале для «Аргументы и факты».