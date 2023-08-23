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Медведев оценил идею присоединения к России Абхазии и Южной Осетии

Медведев: присоединение к России Южной Осетии и Абхазии может быть реализовано
23 августа 2023, 01:54

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя обсуждения о возможности вступления Грузии в НАТО, подчеркнул, что идея интеграции Южной Осетии и Абхазии в состав России может стать реальностью.
«Снова возникают обсуждения о принятии Грузии в НАТО... Мы не стремимся к повторению событий 2008 года и желаем решать конфликты на основе Устава ООН. Однако, если наши опасения подтвердятся, действовать будем решительно. Идея объединения Абхазии и Южной Осетии с Россией сохраняет свою актуальность. Она может осуществиться при определенных условиях», — выразил свою позицию Медведев в материале для «Аргументы и факты», где он обращался к событиям 2008 года.
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#рф
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Балицкий сообщил о готовности Запорожской области к проведению выборов
Балицкий доложил Путину о готовности Запорожской области к проведению выборов
23 августа 2023, 02:54

Фото: сайт Кремля

И.о. губернатора Запорожской области Евгений Балицкий уведомил президента России Владимира Путина о полной готовности региона к выборам, запланированным на сентябрь.
«Мы завершили формирование списка депутатов нашего законодательного собрания... Хотел бы предоставить вам данный список для ознакомления и подчеркнуть, что мы полностью подготовлены к предстоящим выборам», — отметил Балицкий в ходе их встречи.
Выборы в России состоятся 10 сентября 2023 года. Как сообщал Центризбирком, в этот день в 20 субъектах РФ выберут высших руководителей. Также будут проводиться дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам. Кроме того, выборы намечены в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

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#выборы
#днр
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#рф
#запорожье
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Медведев предрек Зеленскому судьбу Саакашвили
Зампред Совбеза РФ Медведев заявил, что Зеленского ждет судьба Саакашвили
23 августа 2023, 02:03

Фото: сайт Кремля

Украинский лидер Владимир Зеленский может столкнуться с той же участью, что и экс-глава Грузии Михаил Саакашвили, который послужил интересам Запада и впоследствии оказался за решеткой. Такую позицию выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем материале для «Аргументы и факты».
Медведев подчеркнул, что Запад делает упор на Зеленского.

«Очевидно, что судьба, предначертанная современному лидеру Украины, может быть столь же сложной, как и для его грузинского коллеги», — отметил он.
Медведев также выразил опасение, что Зеленский может столкнуться с еще более тяжелыми испытаниями, чем заключение.

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#сша
#украина
#зеленский
#запад
#медведев
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Медведев обвинил Запад в «липкой лжи» и лицемерии
Медведев: Запад тонет в своем лицемерии и «липкой лжи»
23 августа 2023, 01:48

Фото: официальный сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад тонет в собственном лицемерии, а заявления западных стран противоречат друг другу. Об этом он написал в своей статье для «АиФ».
«Сейчас Запад буквально тонет в своём лицемерии. Мечется и барахтается, наглотавшись своей липкой лжи. Одни заявления противоречат другим. Америка устремилась к выборам президента и уже расколота по вопросу Украины», — говорится в публикации.

Медведев добавил, что, как и в случае с Грузией и независимыми республиками Абхазия и Южная Осетия, Россия больше не слушает лживые обещания.

«У нас своя правда. И, как доказывает жизнь, она постепенно пробивает себе дорогу», - подчеркнул политик.

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#россия
#запад
#медведев
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Путин провел рабочую встречу с врио главы ЛНР Пасечником
Президент РФ Путин провел рабочую встречу с врио главы ЛНР Пасечником
23 августа 2023, 01:43

Фото: официальный сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы Луганской Народной Республике (ЛНР) Леонидом Пасечником. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что встреча прошла в Кремле.

Путин и Пасечник обсудили вопросы, связанные с ситуацией на территории республики.

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#встреча
#путин
#лнр
#кремль
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Жителям Гавайев предложили присоединиться к Украине
NYP: Жителям Гавайев предложили присоединиться к Украине ради получения помощи от правительства США
23 августа 2023, 01:22

Фото: iStock/IslandLeigh

Читатели издания New York Post (NYP) предложили жителям Гавайев ради получения помощи от правительства США «присоединиться» к Украине.
В публикации говорится, что американский лидер Джо Байден, приехавший после пожаров на пострадавший остров Мауи, столкнулся с недовольством местных жителей. Они раскритиковали недостаточную помощь и медленную реакцию правительства Соединенных Штатов.

«Если народ не увидит сочувствия к жертвам со стороны лидеров страны, это может иметь серьезные политические последствия», — отмечает автор.

Материал вызвал широкий отклик среди читателей NYP.

«Последствия пожаров на Гавайях ужасают, вот только Байдена больше всего волнует Украина», — отметил пользователей с ником Been There Done That.

«А если бы Гавайи изъявили желание войти в состав Украины, тогда им были бы гарантированы тонны денег и неослабевающее внимание!», — уверена Lili Margin.

«Жителям Мауи – по 700 долларов на семью. А жителям Украины – 113 миллиардов. Вполне соразмерно, если учесть, что семья Байдена получает щедрые откаты от коррумпированных украинцев, а от жителей Мауи – ничего. Важно, с какой стороны на это смотреть, ребята», — добавил The Profit Jo Say Ah.

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#сша
#украина
#правительство
#пожар
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Украинские войска за сутки 84 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 295 единиц боеприпасов
23 августа 2023, 00:33

Фото: iStock/Alexey Kabanov

За последние 24 часа территория Донецкой Народной Республики подверглась 84 обстрелам со стороны украинских военных, в результате которых было использовано 295 единиц боеприпасов. Об этом сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.
«Украинские вооруженные формирования зафиксировали 48 обстрелов в районе Донецка с использованием артиллерии калибром 155 мм, в том числе с применением кассетных боеприпасов. В районе Горловки зафиксировано 34 обстрела из артиллерии калибром 152 мм. По направлениям Ясиноватая и Светлодарск зафиксирован по одному обстрелу из артиллерии 155 мм», - уточнили в представительстве.
Всего было выпущено 295 единиц артиллерийских боеприпасов различных типов.

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#всу
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В Пентагоне отказались комментировать допуск Маска тайнам после скандала о наркотиках
22 августа 2023, 23:54

Фото: iStock/icholakov

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер не ответил на вопрос о пересмотре допуска миллиардера Илона Маска к секретным данным после информации в СМИ об употреблении американским предпринимателем наркотиков.
«Из соображений охраны частной жизни мы не можем обсуждать секретный допуск отдельных персон. Я бы посоветовал обратиться в компанию Маска с этим вопросом», — цитирует РИА Новости слова Райдера.

Так представитель Пентагона ответил на просьбу прокомментировать перспективы сохранения или потери допуска Илона Маска после заявления издания New Yorker об употреблении миллиардером кетамина.

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#илон маск
#наркотики
#сша
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Си Цзиньпин: расширение военных союзов сделает все страны небезопасными
22 августа 2023, 21:50

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что регулярное расширение военных союзов и собственных сфер влияния за счет безопасности других сделает все государства небезопасными. Об этом китайский лидер сообщил в своем обращении к участникам делового форума БРИКС.
«В последние годы мир был очень неспокойным, многие страны и регионы пострадали от войн, а люди были вынуждены покинуть свои дома», — отметил лидер КНР.

По словам Си Цзиньпиня, международное сообщество стремится устранить коренные причины конфликтов и найти фундаментальное решение для долговременного порядка во всем мире.

Ранее председатель КНР заявил, что Китай продолжит укреплять стратегическое партнерство в БРИКС, а также будет продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира. Китай также всемерно поддерживает процесс расширения БРИКС, а такжен приветствует скорейшее вступление в «большую семью» этого объединения новых стран-участниц.

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#китай
#страны
#регионы
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#лидер
#мир
#люди
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Си Цзиньпин: Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к БРИКС
22 августа 2023, 21:35

Фото: iStock/awdebenham

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что КНР искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС. Об этом китайский лидер сообщил в своем обращении к участникам делового форума БРИКС.
«Сегодня страны БРИКС и более 50 стран собрались в Южной Африке не для того, чтобы выбирать сторону или участвовать в блоковой конфронтации, а для создания масштабной структуры мирного развития», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Ранее председатель КНР заявил, что Китай продолжит укреплять стратегическое партнерство в БРИКС, а также будет продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира. Отмечается, что Китай также всемерно поддерживает процесс расширения БРИКС, а такжен приветствует скорейшее вступление в «большую семью» этого объединения новых стран-участниц.

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