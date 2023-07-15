Медведев ответил на слова Джонсона о принятии Украины в НАТО стихами Высоцкого

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале ответил на слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о принятии Украины в НАТО без дополнительных условий.
«Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу», — написал Медведев.
Он отметил, что там [в психиатрической лечебнице] Джонсон «среди своих» мог бы изображать крутого парня и требовать начала третьей мировой войны.
Ранее сообщалось, что Борис Джонсон заявил о необходимости введения Украины в членство НАТО, причём без дополнительных условий.
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Анастасия Чинкова